colpo commesso a siracusa

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno avviato le indagini per risalire all’autore del colpo ai danni della gioielleria Cavalieri in via Tisia, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ipotesi investigativa, ad entrare in azione è stato un uomo che travisato dalla mascherina e dagli occhiali da sole avrebbe convinto il personale a consegnare non solo il denaro, circa 200 euro, ma anche dei preziosi: dopo esserseli messi in tasca è scappato, facendo perdere le sue tracce. Le vittime hanno chiesto l’intervento degli agenti di polizia che hanno ascoltato le loro testimonianze ma al tempo stesso hanno recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza per provare ad identificare l’autore del colpo.

A Caltanissetta, invece, la polizia ha arrestato gli autori della violenta rapina al bar Opera di Caltanissetta dello scorso 25 ottobre. Si tratta di tre canicattinesi, Leonardo Capizzi, 43 anni, già detenuto, e di due quindicenni. Gli autori della rapina avevano fatto irruzione nel locale alle 5 del mattino.

All’interno del bar erano presenti il titolare e alcuni clienti. L’analisi dei filmati delle telecamere ha consentito di identificare i tre rapinatori canicattinesi che avevano agito anche con la complicità di una donna, allo stato non identificata.

Nel corso della violenta rapina Capizzi aveva minacciato il titolare brandendo una spranga di ferro e mandando in frantumi il vetro in plexiglass (posizionato sulla casa per le misure Covid 19), e nel frattempo uno dei due minori si era impossessato della somma di 1000 euro custodita all’interno del registratore di cassa. L’altro minore aveva fatto da palo appena fuori il bar, insieme alla donna.