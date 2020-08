Sanzionato il titolare

Secondo i carabinieri del Nas che hanno compiuto un controllo ad una paninoteca, specializzata in street food, situata nel rione della Pizzuta, a nord di Siracusa, tra gli alimenti c’erano escrementi di topi. L’attività commerciale, dal valore di circa 40 mila euro, è stata chiusa dai militari che hanno emesso le sanzioni al titolare per un ammontare di circa 3 mila euro. Oltre al problema, non certamente risibile, delle feci dei roditori, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione di Ragusa, hanno scoperto che veniva usata dell’acqua non potabile.

“Sono state accertate condizioni igienico-sanitarie pessime, in ragione dell’assenza di acqua potabile e della rilevata

presenza – fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – di escrementi di roditori all’interno del vano adibito alla preparazione degli alimenti. Nella circostanza, il direttore del Servizio di prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale di Siracusa, interessato dai militari dell’Arma, ha disposto l’immediata chiusura dell’attività. Al titolare sono stati contestati illeciti amministrativi per le violazioni in tema di autocontrollo alimentare” . I controlli, come spiegano dal comando provinciale dei carabinieri, continueranno non solo tra le paninoteche ambulanti ma anche ai ristoranti ed alle pizzerie.