la vittima è un migrante

Morto uno dei feriti per l’esplosione di una bombola del gas in una azienda agricola di Siracusa

Altre due persone sono in gravi condizioni

Le indagini sono condotte dalla polizia

E’ morto per le ustioni riportate su varie parti del corpo il giovane migrante vittima di un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio in una azienda agricola di Siracusa in cui si è verificata l’esplosione di una bombola del gas.

Morte le ustioni al Cannizzaro

La deflagrazione si è verificata all’interno di una dependance dove c’erano altre 4 persone. La vittima, 22 anni, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania ma si è compreso subito che le sue condizioni erano disperate ed in mattinata il suo cuore ha cessato di battere.

Altri due in gravi condizioni

Secondo le informazioni in possesso alla polizia di Siracusa, che conduce le indagini, altre due persone sono in condizioni abbastanza serie e c’è timore che questo incidente possa trasformarsi in una vera strage.

Le indagini della polizia

Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, e della Squadra mobile, diretti da Gabriele Presti, proveranno a comprendere le condizioni di sicurezza del locale in cui si è registrata l’esplosione. Potrebbe essere anche stata una fuga di gas a scatenare l’incidente ma, sotto questo aspetto, occorreranno degli accertamenti, a cominciare dalle testimonianze delle vittime, in particolare quelle che hanno riportato meno conseguenze fisiche.

Le verifiche dei vigili del fuoco

Nessuna ipotesi viene esclusa ma una mano la daranno certamente i vigili del comando provinciale di Siracusa che hanno compiuto i sopralluoghi al fine di capire se si è trattato di un incidente o di altro. Inoltre, saranno sentiti anche i proprietari dell’azienda agricola per avere un quadro della situazione migliore. Sulla vicenda, c’è un’inchiesta ma prima di sbilanciarsi gli inquirenti attendono le relazioni degli agenti di polizia e dei pompieri.