Un uomo di 43 anni, residente a Floridia, disoccupato, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Dalle informazioni fornite dai militari, l’indagato avrebbe minacciato di morte la sorella e la madre anziana per farsi consegnare delle somme in denaro. Una situazione che andrebbe avanti da tempo, come svelato dai militari della Tenenza di Floridia, ed in altre occasioni, il quarantatreenne avrebbe messo a soqquadro la casa, danneggiando anche mobili ed altri arredi, per convincere le donne a piegarsi alla sua volontà. Dopo l’ultima presunta estorsione, la situazione avrebbe preso una brutta piega.

“Da qui una violenta esplosione di rabbia tale da costringere l’anziana mamma a chiudersi all’interno della camera da letto mentre la sorella, precedentemente aggredita al volto, è riuscita a chiedere l’intervento dei carabinieri” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

L’uomo è stato bloccato ed arrestato per estorsione e maltrattamenti. Poco dopo è stato condotto in una cella del carcere di Cavadonna.