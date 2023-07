avevano organizzato la truffa dello specchietto a siracusa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato Arcangelo Giuseppe Fiasché, 19 anni, e Alfio Fiasché, 27 anni, entrambi di Noto, accusati di estorsione ai danni di un turista inglese. Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, gli indagati avrebbero organizzato la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni della vittima, simulando un incidente.

La vicenda

I fatti si sarebbero svolti in un parcheggio di un centro commerciale in via Necropoli del Fusco, a sud di Siracusa: il turista, sulla scorta delle informazioni degli investigatori, avrebbe ceduto alla richiesta di soldi avanzata dai due netini, 530 euro, temendo ripercussioni nei suoi confronti. “Il cittadino britannico, anche perché impaurito dall’atteggiamento vessatorio e prepotente dei due truffatori, cedeva all’estorsione e consegnava ai due giovani netini di 26 e 19 anni 530 euro” spiegano dalla Questura di Siracusa.

La segnalazione di un testimone

Ad accorgersi di tutto è stato un testimone che ha chiesto l’intervento della Polizia e poco dopo sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, che hanno bloccato i due giovani e tratti in arresto.

“In questo caso la vicenda – spiegano dalla Questura – si è chiusa nel migliore dei modi e alla vittima sono stati restituiti i suoi soldi dopo che ha sporto regolare denuncia negli uffici della. Come in altre analoghe occasioni, attesa la circostanza che nel nostro territorio operano dei truffatori che spesso pongono in essere questo stratagemma per estorcere delle somme di denaro a ignari utenti della strada e, in particolare ad anziani, la Questura di Siracusa ricorda a tutti che al minimo sospetto di truffa è bene rivolgersi, senza indugio, alla Polizia di Stato”