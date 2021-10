indagine della guardia di finanza di siracusa

Sequestrati dalla Finanza beni di una società di trasporti siracusana

Le indagini hanno svelato un’evasione fiscale per un milione di euro

L’azienda avrebbe ricavato 3 milioni di euro senza dichiararli

L’imprenditore è stato denunciato in Procura

Il gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie nei confronti del rappresentante legale di una società operante nel settore del trasporto di merci, indagato per reati tributari.

Sequestro eseguito dalla Finanza

Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di finanza di Siracusa che, nel corso degli accertamenti, hanno calcolato un’evasione fiscale per un milione di euro.

Le indagini tributarie

L’indagine trae origine da una verifica fiscale a conclusione della quale, mediante le analisi della documentazione contabile, le Fiamme Gialle di Siracusa sono riuscite a ricostruire il reale volume d’affari conseguito negli anni d’imposta ispezionati, constatando ricavi non dichiarati per oltre 3 milioni di euro.

Imprenditore denunciato

Come fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa, è stata complessa la ricostruzione dei militari per via della frammentaria tenuta delle scritture e dei registri contabili obbligatori. Si è proceduto, pertanto, a denunciare il rappresentante legale della società per omessa dichiarazione fiscale.

Il tesoro sequestrato

Il sequestro dalla Guardia di finanza ha interessato beni immobili, mobili, quote societarie e disponibilità liquide esistenti su conti correnti bancari per circa un milione di euro.

Sequestro per equivalente

“Il ricorso allo strumento – fanno sapere dal comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa – del sequestro preventivo anche per “per equivalente” rientra in una più ampia strategia operativa posta in essere dalle Fiamme Gialle, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, volta non soltanto a scoprire le violazioni fiscali, ma anche – in una prospettiva di maggiore concretezza ed effettività dell’azione del Corpo – ad assicurare il reale recupero di risorse erariali illecitamente sottratte allo Stato”