Eventi Natale, “quali a Siracusa?” attacca FI, “ecco il programma” replica Granata

Redazione di

06/12/2022

Botta e risposta tra Forza Italia e l’assessorato alla Cultura di Siracusa in merito agli eventi legati alle festività di Natale. Il commissario azzurro di Siracusa, Gianmarco Vaccarisi, in un comunicato, ha attaccato l’amministrazione di palazzo Vermexio.

L’attacco di Forza Italia

“Il Comune nei giorni scorsi ha aggiudicato – ha detto Vaccarisi – il servizio di illuminazione per le imminenti festività di Natale impegnando quasi 140mila euro a fronte di un ribasso d’asta dello 0,01%. Una cifra importante che lascerebbe presagire un cartellone di appuntamenti natalizi di altrettanto spessore. Ma così non è. Con grande dispiacere, ma non con altrettanto stupore, non posso non constatare che ancora oggi, martedì 6 Dicembre, l’amministrazione comunale di Siracusa non abbia informato la città circa una eventuale programmazione di eventi che si dovrebbero svolgere durante il periodo natalizio”.

La replica del Comune

L’assessore alla Cultura di Siracusa, Fabio Granata, dopo l’affondo del responsabile di Forza Italia Siracusa, ha fornito a BlogSicilia, il cartellone che prevede tutte le iniziative organizzate in occasione delle festività natalizie.

Il 6, il 17 ed il 18 dicembre si terranno “Le giornate Reimann” a villa Reimann, con visite guidare, conferenze e spettacoli musicali. Il 21 dicembre a Palazzo Montalto “Miti ed Eroi” Arte Contemporanea Chisesi-Tranchino-Madaudo-Patti-Lo Verso-Inokis-Esi.

Mostre e concerti

Il 22 dicembre la mostra “Il 900 a Siracusa” da Cambellotti a Fiume che si terrà all’ex Convento del Ritiro. Il 23 Dicembre “Natale in Sicilia”, mostra fotografica di Giuseppe Leone ed il concerto di Natale. Il 28 dicembre la mostra: “Verso il Museo del Mare” ai Magazzini Torre dell’ Aquila. Dal 23 dicembre al 15 gennaio all’Urban center il Festival delle Culture Giovanili, Musica-Teatro-Arte. Dal 23 dicembre al 6 gennaio Natale…On the road Quartieri in Festa” con animazione musica e mercatini in ogni quartiere della città.

Capodanno in piazza Duomo e concerto il Primo gennaio a Teatro

Il 31 dicembre il concerto in piazza Duomo con musica ed animazione. Il primo gennaio, al Teatro massimo comunale il Gran Concerto di Capodanno. Il 5 gennaio a Palazzo Vermexio, Argento vivo, una mostra digitale sul Monetiere Antico del Museo Paolo Orsi”