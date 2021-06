la denuncia del capogruppo di riva destra di cassaro

Spreco di denaro pubblico per un’opera ceduta al Comune di Cassaro

Si tratta della struttura dell’ex stazione ferroviaria

E’ stato redatto un bando ma non ci sono attività in corso

La denuncia di un capogruppo al Consiglio

Nel 2018, il Libero consorzio di Siracusa cedette al Comune di Cassaro la struttura dell’ex stazione ferroviaria che si trova nell’area della Valle dell’Anapo.

Locale in comodato d’uso

Il locale venne concesso in comodato d’uso ma “da allora non è stato realizzato nulla” dice Sebastiano Bongiovanni, capogruppo di “Cassaro Protagonista Riva Destra” che ha presentato un’interrogazione al sindaco del Comune del Siracusano.

Interrogazione

“Avrebbero dovuto realizzare un punto ristoro – dice l’esponente politico di Riva Destra – ma ci sono delle domande che meritano una risposta. E’ stata fatta la consegna dell’immobile? Ha mai avuto inizio l’attività? – Ci sono state comunicazioni formali fra le parti per eventuali richieste di sospensione causa difficoltà economiche oltre quelle create dal Covid?”

“Il sindaco risponda”

Secondo il capogruppo di “Cassaro Protagonista Riva Destra” quanto accaduto rappresenta uno spreco di risorse pubbliche. “Il sindaco – dice Bongiovanni – dia risposta scritta ed un eventuale intervento urgente in quanto l’immobile sembra deteriorarsi senza che ci sia stato la giusta conservazione così come previsto dal bando”

Spreco di denaro

“Il territorio non può perdere un’altra occasione, occorre agire al più presto perché nel momento in cui si fa redige bando questo deve essere rispettato per evitare lo spreco di denaro pubblico” conclude Bongiovanni.