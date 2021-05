l'annuncio del sindaco

E’ Cassaro, nel Siracusano, il primo Comune siciliano ad avere completato la vaccinazione. Il 100 per cento degli abitanti ha avuto almeno la prima dose.

Lo afferma il sindaco Mirella Garro che ha annunciato questo traguardo per la piccola comunità, composta da circa 800 abitanti, sulla pagina social dell’ente.

Annuncio del sindaco

“Grazie a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa. Grazie al personale sanitario, alla resposabile del Dipartimento di prevenzione Asp e del coordinamento del centro vaccinale Dott.ssa Contrino. Un ringraziamento particolare va ai volontari del Corpo di Pubblica assistenza Templare Federiciana odv, per l’assistenza e il supporto dato alla popolazione durante le operazioni di vaccinazione”.

Vaccini in Sicilia

Raggiunto e superato il target di 50mila dosi di vaccini anti-Covid la Regione torna a spingere su Astrazeneca e frenare sugli altri vaccini. L’adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione è cresciuta ma adesso le scorte di dosi di vaccini a mRna ovvero Pfizer e Moderna sono finite.

Stop Openday Pfizer e Moderna

Per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni delle dosi Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l’assessorato regionale della Salute ha disposto la sospensione della modalità Openday per questi due vaccini. Sarà possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson. Chiara l’intenzione di tornare a spingere per l’uso del vaccino del quale ci sono in frigorifero un maggior numero di dosi e che registra resistenze da parte dei pazienti.

Terapia anti Covid19 all’ospedale di Siracusa

Nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I è possibile sottoporsi a terapia con gli anticorpi monoclonali per combattere l’infezione da Covid19.

Cosa sono gli anticorpi monoclonali

Gli anticorpi monoclonali sono farmaci specifici contro il Covid-19, autorizzati in via emergenziale e disponibili anche in Italia a partire dal 10 marzo scorso per persone particolarmente fragili con infezione recente da Sars-Cov-2 e senza sintomi gravi.