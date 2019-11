L'operazione è scattata nei luoghi della movida

E’ di un arresto per evasione, 1 denunciato e 5 segnalati per droga il bilancio di un’operazione di controllo dei carabinieri a Siracusa scattata sabato notte. I militari hanno presidiato le zone della movida di Siracusa, in particolare Ortigia, il centro storico, dove ci sono i locali notturni più gettonati dal popolo della movida.

In uno di questi, i carabinieri hanno bloccato un ragazzo di 18 anni, disoccupato, che è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo, per cui è stato denunciato per spaccio di droga. Altri 5 giovani, che sono stati segnalati in Prefettura, avevano con se 6 grammi di cocaina e 4 di marijuana. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Un uomo di 34 anni è incappato nei controlli ma si è scoperto che si sarebbe dovuto trovare nella sua abitazione e così è stato arrestato. Nella rete è caduto Paolo Dicembre, accusato di evasione, che è tornato ai domiciliari mentre altri 4 giovani sono stati denunciati per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale.

“Il servizio, che ha impegnato pattuglie automontate ed appiedate, ha portato al controllo di un totale di

73 veicoli e 102 persone, con il sanzionamento di svariate infrazioni al codice della strada, per un

totale di complessivi 56 punti decurtati dalle patenti dei contravventori e contravvenzioni elevate per

circa 9.400 euro” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.