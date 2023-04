all'antico mercato, castello maniace e teatro comunale

“Nessuna sfilata ma un evento internazionale di presentazione della nuova collezione in alcuni dei luoghi simbolo della città”. Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sulla sua pagina social, in merito all’arrivo a Siracusa della casa di moda Fendi che a maggio, in occasione del “The World of Fendi”, sarà nella città siciliana per presentare le sue creazioni alla sua “family”, 200 ospiti internazionali.

Le date

Secondo alcune indiscrezioni, l’evento sarà dal 3 al 17 maggio ma non ci sono conferme da parte dell’amministrazione comunale che resta abbottonatissima sul programma. Evidentemente, la casa di moda non intende, per il momento, far trapelare nulla, è probabile, secondo fonti di Palazzo Vermexio, che Fendi organizzerà una conferenza stampa per illustrare quello che accadrà a Siracusa.

Tre siti ospiteranno l’evento con 20 vip

“I circa 200 ospiti provenienti da tutto il mondo vivranno in città per alcuni giorni, e saranno accompagnati a scoprire Siracusa, tra visite guidate, escursioni, tradizioni, enogastronomia e intrattenimento” dice ancora il sindaco. Tra i luoghi scelti da Fendi per gli eventi in programma ci sono l’Antico mercato di Ortigia, a due passi dall’antichissimo tempio di Apollo, il Castello Maniace, che l’anno scorso ospitò l’ultima serata firmata Dolce&Gabbana, ed il Teatro comunale, che, recentemente, ha avuto l’agibilità. Probabilmente, l’arrivo di Fendi ha accelerato le procedure per mettere in sicurezza la struttura.