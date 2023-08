in via elorina, a siracusa

Sono stati i carabinieri della stazione di Ortigia, insieme agli agenti della Polizia municipale di Siracusa, a porre fine ad una festa da ballo non autorizzata in un locale in via Elorina, a sud di Siracusa.

400 persone ma non c’erano autorizzazioni

C’erano 400 persone e stando al resoconto dei militari, pure la somministrazione di bevande alcoliche sarebbe stata abusiva, per cui sono state contestate al proprietario dell’attività commerciale delle sanzioni. Sono state emesse sanzioni per un importo di 5 mila euro, inoltre è stata avanzata la proposta per l’emissione del provvedimento di chiusura dell’attività.

Il controllo

L’ispezione è scattata dopo alcune segnalazioni sulle code di auto in prossimità del locale: e così i carabinieri della stazione di Ortigia si sono recati in via Elorina per verificare cosa fosse accaduto ma c’era il sospetto che dietro vi fosse una festa.

Il mese scorso blitz della polizia in un altro locale

Il mese scorso gli agenti della Divisione amministrativa, al termine di un controllo, hanno denunciato il titolare di un locale, situato nella zona balneare della città, per aver organizzato una serata danzante senza le prescrizioni dell’autorità di Pubblica sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica.

L’accertamento: titolare senza autorizzazioni

L’attività info-investigativa dei poliziotti ha fatto emergere che il titolare non era in possesso di alcun titolo autorizzativo per organizzare la serata danzante e per tale motivo è stato denunciato.

La multa salata

Inoltre, all’uomo é stata contestata la sanzione amministrativa per un importo che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 20 mila per avere esercitato attività rumorosa senza l’autorizzazione rilasciata dal comune di Siracusa.