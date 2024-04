i dati

Sono stati 433 gli arresti in un anno, dal marzo del 2023 al mese scorso, portati a termine dalla polizia nel Siracusano. Il dato è stato diffuso in occasione della festa della polizia, per i 172 anni della sua fondazione, tenutasi al Castello Maniace di Siracusa.

In crescita gli arresti

E’ stata la prima volta da questore di Siracusa, Roberto Pellicone, insediatosi un paio di mesi fa al posto di Benedetto Sanna. In merito al numero degli arresti, il dato è in crescita rispetto all’anno precedente, con un incremento del 24% mentre le denunce in stato di libertà, pari a 2290, hanno avuto una impennata del 27,15%.

Furti e frodi informatiche

Sono i furti il reato più frequente con 1925 casi, di cui 255 risolti, a seguire ci sono le frodi informatiche (728), i danneggiamenti (479), le minacce (280), le lesioni dolose (184), droga (184). Indietro, ci sono le estorsioni, 48 di quelle denunciate, con 14 casi risolti.

“Assumono particolare rilevanza in termini statistici le truffe e i reati informatici, che rappresentano il 17,7% dei reati commessi, confermando la nuova tendenza che vede sempre più il web quale luogo ove si consumano i reati” spiegano dalla Questura.

Le violenze di genere

La violenza di genere, insomma quella ai danni delle donne, ha assunto ormai contorni preoccupanti. Gli agenti della Divisione anticrimine hanno avanzato al Tribunale – Sezione Misure di prevenzione di Catania 50 proposte di sorveglianza speciale e sono stati emessi 78 provvedimenti di ammonimento del Questore, dei quali 29 per violenza in ambito domestico e 41 per atti persecutori.

Daspo per violenza nello sport

In merito alla violenza nello sport, la polizia ha emesso 119 Daspo, dei quali 92 adottati in seguito ai disordini avvenuti lo scorso 4 ottobre in occasione dell’incontro calcistico “Siracusa – Acireale”, a carico di entrambe le tifoserie.

Controlli nei locali pubblici

Nell’ambito dei controlli sulla cosiddetta movida selvaggia, la polizia ha sottoposto a controlli 365 esercizi pubblici per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute in licenza. Sono state rilasciate 249 autorizzazioni di polizia.

Immigrazione

Per quanto concerne, l’immigrazione, dai dati della Questura emerge che, in un anno, si sono registrati nella provincia di Siracusa 63 sbarchi autonomi con un totale di 7.757 extracomunitari sbarcati, che sommati agli stranieri

sbarcati in altre provincie ma trasferiti nella provincia di Siracusa danno un totale di 16.191 migranti.

In relazione al contrasto all’immigrazione clandestina sono stati emessi 516 decreti di respingimento con ordine del questore, 113 decreti di respingimento con trattenimento in Cpr, 483 ordini del questore a lasciare il territorio nazionale. Per quanto riguarda i migranti entrati regolarmente sul territorio nazionale sono stati rilasciati

5833 permessi.