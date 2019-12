Una fake news, che annunciava il rinvio per maltempo della festa di Santa Lucia, con relativa processione, ha fatto ieri sera il giro sui social network.

In tanti l’hanno presa per vera, in effetti la bufala era stata confezionata in modo efficace, almeno agli occhi dei meno esperti. L’autore della fake news ha elaborato un testo su una finta pagina del Televideo in cui, sostanzialmente, la Protezione civile annunciava pessime condizioni meteo a Siracusa per la giornata del 13 dicembre. Fatto vero, peccato che erano anche riportate le dichiarazioni del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, c he riferiva della sospensione della festa di Santa Lucia con tanto di virgolette. Ma ad ingannare è stato soprattutto il titolo della finta pagina del Televideo sul rinvio “della festa patronale”.