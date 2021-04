trovati in una villa

Festa in villa con 14 giovani a Noto

Avevano allestito un barbecue

Sono stati sanzionati dalla polizia

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno sanzionato 14 giovani che hanno preso parte ad una festa con grigliata in una villetta in contrada Calabernardo.

La segnalazione dei vicini

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una segnalazione, presumibilmente dei residenti della zona che, dopo aver visto quell’assembramento, hanno deciso di non restare inermi, tenuto conto dei pericoli relativi alla diffusione del Covid19. Quando sono stati sentiti dai poliziotti, al comando del dirigente Paolo Arena, i giovani partecipanti alla festa non avrebbero saputo dire molto su quel ritrovo, contrario alle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Genitori convocati

Gli agenti di polizia hanno convocato nella sede del commissariato i genitori dei minori che hanno partecipato alla festa ed al termine degli accertamenti sono state emesse sanzioni per un importo complessivo di 8 mila euro. Altri tre giovani, sempre minorenni, sono stati sorpresi senza mascherina, fuori dal Comune di residenza.

I controlli

“I controlli continueranno nel territorio della città barocca ed in tutta la provincia aretusea per assicurare il preventivo rispetto della normativa anti covid posta a tutela della salute pubblica” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Assembramenti ad Avola

Nelle ore scorse, nella vicina Avola, alcuni residenti hanno segnalato dei pericolosi assembramenti in piazza Esedra, nel cuore della città della mandorla. In particolare, una donna ha denunciato sui social di essersi recata in una panineria ma di aver trovato davanti a se un muro di ragazzi. “Era pieno di gente, moltissime ragazzine rigorosamente senza mascherina perché è importante mostrare il rossetto, gente che beve nella stessa bottiglia” racconta la donna.

La condanna del sindaco

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, nel corso di un video messaggio di ieri, ha condannato questi assembramenti, verificatisi nello scorso fine settimana, chiedendo alla sua comunità di rispettare le misure anti Covid19. Il primo cittadino ha anche svelato la positività della moglie e del figlio mentre lui, negativo al tampone, osserverà la quarantena.