cambio nella tenenza

Il capitano Mariagrazia Ponziano lascia dopo tre anni la guida delle Fiamme Gialle di Noto, le subentra al

comando del Reparto il tenente Graziano Colianni.

Chi è il nuovo comandante di Noto

Il giovane ufficiale, di origini pugliesi, proviene dal 2° Nucleo operativo metropolitano di Milano, ove ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione operativa. Il Tenente Colianni ha conseguito la laurea in “Giurisprudenza” presso l’Università degli studi di Bergamo e un master di II livello in “Diritto tributario” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ponziano a Milano

Il capitano Ponziano, destinata ad un nuovo, prestigioso incarico presso il Nucleo di polizia economico-

finanziaria di Milano, nel periodo in cui ha diretto la Compagnia di Noto “ha saputo brillantemente intrattenere i rapporti con l’Autorità Giudiziaria, con tutte le forze di polizia presenti nel territorio e con le locali Autorità

civili e religiose, conseguendo importanti risultati e svolgendo numerose e complesse indagini di polizia

giudiziaria” spiega il comandante provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa, Lucio Vaccaro.

Misure per 3 milioni di euro

In particolare, l’ormai ex comandante ha compiuti controlli e poi eseguito misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti dediti a reati contro il patrimonio e la fede pubblica, che hanno consentito di avanzare proposte di sequestro ed eseguire misure cautelari reali per oltre 3 milioni di euro, nel contrasto alla corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione, nel comparto della tutela ambientale e nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti con la segnalazione alla Procura della Repubblica di Siracusa di 15 soggetti (di cui 10 tratti in arresto) e alla Prefettura di 95 soggetti per il possesso di droga.

“Il comandante provinciale di Siracusa, colonnello Lucio Vaccaro, nel ringraziare il capitano Mariagrazia Ponziano per il proficuo lavoro svolto, ha rivolto al Tenente Graziano Colianni i migliori auguri per il nuovo incarico di altissima responsabilità affidatogli dal Comando Generale della Guardia di Finanza” si legge nella nota della Finanza.