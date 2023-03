Le fiamme nel Siracusano

Poco prima dell’alba auto a fuoco nel Siracusano, non esclusa l’ipotesi del raid doloso. Anche se non è stata rinvenuta alcuna traccia evidente di innesco. L’intervento dei vigili del fuoco di Siracusa intorno alle 4:30 a Floridia.

I rilievi tecnici

Il mezzo era posteggiato in corso Vittorio Emanuele, all’angolo con la traversa Michele Abate. I pompieri hanno messo tutto in sicurezza. A conclusione delle operazioni effettuati i rilievi tecnici per risalire alle cause. Alcun elemento utile rinvenuto nell’area attorno all’auto ma per le modalità del rogo non si esclude la matrice di un possibile raid doloso.

Il furgone del panificio

Lo scorso fine settimana a Partinico, nel Palermitano, in fiamme il furgone di un panificio. E’ successo in via Raffaello Sanzio, zona un po’ più periferica della città. Il rogo ha avvolto la parte anteriore del mezzo e anche parzialmente il furgone cassonato. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni ben peggiori. L’allarme è scattato al centralino dei pompieri intorno alle 2,30. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, coordinati dal capo reparto Giovanni Regina, che hanno subito circoscritto il rogo, evitando quindi che l’incendio potesse ulteriormente espandersi. Il furgone quasi del tutto distrutto a causa delle fiamme. I pompieri hanno evitato ulteriori danneggiamenti nell’abitazione vicina.

L’incendio doloso alle autofficine

Le fiamme al furgone a Partinico sono l’ennesimo episodio col fuoco che si verifica specie nella provincia Palermitana. Questo inizio d’anno è stato costellato da diversi incendi a mezzi o abitazioni, diversi dei quali allo stesso modo da decifrare. Nel gennaio scorso un probabile incendio doloso ha distrutto nella notte a Villagrazia di Carini 11 veicoli all’interno di due autofficine. E’ accaduto sulla via Provinciale, una delle strade principali della borgata Carinese, in provincia di Palermo. L’allarme è scattato intorno alle 2, immediati sono scattati i soccorsi. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, nonostante l’immediatezza dell’intervento sono andate distrutte per 11 automobili.

