istituto comprensivo Chindemi

Focolaio in un istituto comprensivo di Siracusa

Sono 7 le persone risultate positive al Covid19

Contagio originatosi dalla scuola d’infanzia

Sono 7 i positivi al Covid19 tra docenti, personale ed alunni dell’istituto comprensivo Chindemi di Siracusa. Una notizia confermata da fonti interne alla scuola, i cui dirigenti hanno già contattato l’Asp di Siracusa per provare a ricostruire la rete del contagio. Secondo una prima ricostruzione, i primi contagiati si sarebbero registrati nella scuola dell’infanzia per poi propagarsi fino a coinvolgere gli altri.

Avola

Ad Avola, il Comune del Siracusano che preoccupa di più per l’incidenza del contagio, il numero dei positivi è sceso, da 506 registrato il 18 gennaio, a 349, secondo i dati di ieri forniti dal sindaco. Preoccupano, però, le morti, come sostenuto da Fabrizio Alia e Francesco Tardonato, due consiglieri comunali di Avola.

“Nelle ultime ore, almeno 3 nostri concittadini – dicono i due consiglieri – ci hanno lasciato a causa del Covid19. Questa è una tristissima conseguenza del virus che deve spronare tutti, istituzioni e cittadini, a non abbassare la guardia. Il calo del numero complessivo dei contagiati, comunicato negli ultimi giorni, conseguente alle guarigioni dei contagiati di dicembre, non deve farci illudere: il virus circola ancora, e tanti sono, ancora, i contagiati”.

Priolo

Sono 104 i casi di Covid19 a Priolo Gargallo, a nord di Siracusa, a fronte di una popolazione che sfiora gli 11 mila abitanti. “Si è verificato un incremento del 358% dei casi positivi negli ultimi 20 giorni” ha annunciato il sindaco, Pippo Gianni, durante un video messaggio per sensibilizzare i residenti del centro industriale, in mezzo alle raffinerie del polo petrolchimico, al rispetto delle norme per il contenimento del contagio. Secondo l’opinione dei consiglieri comunali, Alia e Tardonato, l’amministrazione comunale dovrebbe potenziare i controlli da parte della Polizia municipale per provare a rallentare ancora di più la curva del contagio.

La situazione in Sicilia

La distribuzione nelle province vede Palermo 308, Catania 188, Trapani 162, Messina 104, Siracusa 84, Agrigento 72, Caltanissetta 36, Ragusa 14, Enna 2.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.664, 2 in meno rispetto a ieri, dei quali 229 in terapia intensiva, due in più del giorno precedente.