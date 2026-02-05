I fondi Fsc, quelli del Piano di Sviluppo e Coesione, destinati al disimpegno perché le opere non sono state realizzate nei tempi, torneranno nei territori per essere utilizzati per i ristori e la ricostruzione post Ciclone e Frana di Niscemi. U n passaggio che per il Presidente della Regione renato Schifani, appare scontato.

“La regione – ha detto Schifani a margine della sua visita a Siracusa – farà ed ha fatto la propria parte stanziando più di 90 milioni dei fondi e ne stranzierà altri. Individuerà eventuali opere inserite nei Fsc destinate ad essere disimpegnate perché non rispettano il cronoprogramma e così storneremo quelle somme per l’emergenza. Ci sarà una collaborazione con il Governo nazionale e daremo ai sindaci responsabilità, saranno i nostri ufficiali di collegamento nel territorio anche per gestire i fondi che saranno assegnati”.

Nessun dubbio sull’impegno del governo nazionale

“Sappiamo che il Governo nazionale farà la propria parte e che emetterà un decreto che stranzierà altre somme che non saranno quelle dei primi interventi” ha aggiunto Schifani.

In prefettura a Siracusa, poi, Schifani ha partecipato ad un incontro che è servito anche per fare il punto dei danni nel territorio: “È stata una riunione utile perché ho appreso di un deficit di approvvigionamento elettrico nei momenti di crisi”.

“C’è, poi, una situazione di crisi della marineria di Portopalo, i pescatori non possono lavorare per i danni al porto, per cui ce ne faremo carico. Devo dire che rispetto ad altre aree colpite c’è molto meno ma questo non significa che l’attenzione non sia alla pari anche perché stiamo adottando delle misure per il contenimento del danno”.

A Niscemi la priorità sono le case per gli sfollati

Parlando, poi, a margine dell’incontro in prefettura con i sindaci del territorio il governatore non si è sottratto alle domande riguardanti, invece, Niscemi: “La priorità è assicurare una casa agli sfollati. Su questo fronte sono particolarmente impegnato allo scopo di garantire a tutti coloro che sono ospitati da parenti e amici di poter abitare in alloggi decenti, igienicamente pronti, senza ulteriori sacrifici”.

Il presidente della Regione assicura che sono in corso le verifiche per capire quanti sono gli immobili da utilizzare.

“Stiamo facendo a Niscemi l’inventario degli immobili vuoti: sta lavorando il sindaco su nostra indicazione ed attendo da un momento all’altro dei risultati”.ha detto Schifani.

