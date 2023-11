mancano 148 milioni di euro

Per realizzare il nuovo ospedale di Siracusa servono 148 milioni di euro in più, come indicato dall’ormai ex commissario, Giusi Scaduto, il cui mandato si è concluso all’inizio del mese scorso. Colpa dei rincari, legati all’aggiornamento dei prezzi per le materie prima, alle prescrizioni connesse al rischio idrogeologico e agli interventi anti sismici che hanno dei costi superiori.

Le rassicurazioni del Centrodestra

Prima il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, poi il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, hanno assicurato che ci sarà la copertura economica, garantita dai fondi europei ma c’è scetticismo da parte dei partiti di opposizione, sia al Governo nazionale sia regionale, come Pd e M5S, per cui, al momento, non ci sono tracce di soldi.

Lo scetticismo del M5S

“Sul reperimento delle risorse extra, ora necessarie per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa ancora nessun passo concreto in avanti. Bene la volontà della Regione Siciliana ma così come sul fronte governativo, manca ancora un percorso certo e definito sulle fonti di finanziamento, nero su bianco” afferma il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra, a conclusione dell’audizione della Commissione attività europee dell’Assemblea regionale siciliana.

“Quanto emerso oggi in Commissione all’Ars conferma la fondatezza dei dubbi che ho espresso nella mia interrogazione parlamentare di alcuni giorni addietro, chiedendo anche al governo un impegno certo su tempi e fonti di finanziamento per il nuovo ospedale di Siracusa”, commenta Scerra al cui fianco è sceso il deputato Ars del M5S, Carlo Gilistro.

“Nessun atto ufficiale” attacca Spada (Pd)

“All’audizione erano presenti il direttore generale dell’Assessorato Regionale della Salute e i delegati dell’Ufficio Programmazione e della Presidenza della Regione – sottolinea il deputato Ars del Pd, Tiziano Spada -. Di concerto, abbiamo stabilito e confermato che le risorse da impiegare per il finanziamento degli ulteriori 148 milioni di euro che serviranno al completamento dell’opera saranno quelle del Piano di Sviluppo e Coesione. In merito, però, ad oggi non esiste nessun atto ufficiale. Per questo ho chiesto e ottenuto dalla Commissione una risoluzione che impegna Roma ad erogare queste ulteriori risorse economiche. Nei prossimi mesi ci sarà un atto formale da parte del Governo Regionale che impegnerà tali risorse”.

L’iter burocratico

La Conferenza dei servizi, riunitasi nelle settimane scorse a Siracusa, ha dato il via libera al progetto definitivo redatto dalla Rti per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

I prossimi passi

Le carte saranno trasferite alla Commissione Regionale dei lavori pubblici, poi gli ultimi due passi: il progetto esecutivo, nell’arco di 60 giorni e poi la gara.