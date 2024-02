tutti i nomi del coordinamento provinciale

Come era nelle previsioni Corrado Bonfanti, ex sindaco di Noto, è stato nominato coordinatore provinciale di Forza Italia a Siracusa. Una investitura avvenuta ieri, in occasione del congresso provinciale, sotto gli occhi del presidente della Regione, Renato Schifani, del presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, della vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Luisa Lantieri, degli assessori regionali Marco Falcone e Edy Tamajo e del deputato regionale azzurro, Riccardo Gennuso, primo “sponsor” di Bonfanti, che era già commissario del partito.

“Siamo riferimento per i moderati”

“Ripartiamo più forti e decisi – ha detto il deputato regionale Riccardo Gennuso – e ci scusiamo se qualcuno è rimasto fuori dalla sale durante i lavori, ci aspettavamo tanta gente ma non tutta questa presenza. Forza Italia continua nel suo percorso di crescita in provincia, con la certezza di essere il punto di riferimento e di incontro per tutti i moderati del Centrodestra. La nostra provincia è al centro dell’attenzione politica nazionale e regionale e la conferma arriva dalle prestigiose presenze istituzionali di oggi”.

“FI partito del territorio”

“Forza Italia è un partito che dialoga con il territorio e che ne ascolta le esigenze – ha commentato il nuovo coordinatore provinciale Corrado Bonfanti -. Da questo ripartiamo: ascoltando la gente, parlando con le persone e dialogando con le associazioni e le diverse realtà. Questo è un punto di partenza, c’è tanto da fare e lo faremo con la consapevolezza di avere imboccata la strada che porta lontano, molto lontano”.

I componenti del coordinamento provinciale

Contestualmente, sono stati eletti i componenti del coordinamento provinciale: Angelo Ferraro, Francesco La Rocca, Valeria Coco, Giusi Solerte, Antonino Sammito, Antonino Trigila, Giusy Zappulla, Fabio Cancemi, Ferdinando Messina, Corrado Amato, Patrizia Arancio, Paola Gallo, Giuseppe Gennaro, Luigi Gennuso, Pietro Spata, Anna Formica, Nino Drovetti, Loredana Baldo, Massimiliano Canonico e Antonino Nicastro.

“Tra questi ce ne sono 15 tra assessori e consiglieri comunali di vari Comuni della provincia di Siracusa” commenta il neo coordinatore di Forza Italia, Corrado Bonfanti

Siracusa sempre più marginale in Forza Italia

Un partito, Forza Italia, che assume sempre più una trazione provinciale, in particolare nella zona sud, quella più vicina a Gennuso, del resto Bonfanti è di Noto. Nel direttivo provinciale, unico siracusano è Ferdinando Messina, che è stato candidato a sindaco del capoluogo nelle scorse amministrative, perdendo al ballottaggio con Francesco Italia. In realtà, nel coordinamento c’è anche Luigi Gennuso, consigliere comunale di Siracusa, ma fratello del parlamentare regionale, entrambi di Rosolini, la loro “roccaforte” politica.

Gli storici di Forza Italia non ci sono più

L’ex ministro per le Pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, sebbene invitata, non ha partecipato al congresso provinciale di Forza Italia che, per circa 30 anni, ha praticamente monopolizzato. Gli altri storici esponenti del partito di Berlusconi non sono più organici, come il senatore Bruno Alicata, o gli ex assessori comunali di Siracusa, Peppe Assenza e Roberto Di Mauro, che si sono uniti al Mpa di Peppe Carta. In Forza Italia c’era anche l’attuale vicesindaco della città, Edy Bandiera, passato poco più di un mese fa con Sud chiama Nord.