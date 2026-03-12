L’avvocato Francesco Rubera è il nuovo coordinatore di Noi Moderati ad Avola in provincia di Siracusa. La nomina è arrivata dopo che il nome è stato indicato dal vicecoordinatore regionale Peppe Germano e dell’avvpcato Nino Campisi, responsabile Comitato per il Si del partito in Sicilia.

Un avvicinamento avvenuto grazie al referendum

“La campagna che Noi Moderati ha sostenuto con forza ed entusiasmo in favore del Si al referendum del prossimo 22 e 23 marzo ci ha consentito di far conoscere ancora di più e con maggiore capillarità il nostro programma politico, il nostro posizionamento nel centrodestra e i nostri valori che si ispirano al popolarismo europeo” dice il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri.

“Il radicamento territoriale che cerchiamo di promuovere in ogni provincia, del resto, ci è stato utile e ci incoraggia a fare sempre meglio, aiutati in questo dalla guida a livello nazionale di Maurizio Lupi e di Saverio Romano. In questo contesto è stato possibile raccogliere nuove adesioni e conoscere uomini e donne che intendono impegnarsi in politica e mettersi in gioco per il bene della propria comunità”.

“La nomina dell’avvocato Francesco Rubera a coordinatore di Noi Moderati ad Avola nel Siracusano ne è una conferma e di questo ringraziamo l’indicazione del nostro vicecoordinatore regionale Peppe Germano e dell’avv Nino Campisi, responsabile Comitato per il Si di Noi Moderati in Sicilia. Sabato 14 marzo alle ore 18, tra l’altro, ad Avola presso il centro giovanile ‘Falcone-Borsellino’ si terrà un incontro sulle ragioni della nostra scelta al referendum sulla giustizia e in quell’occasione Francesco Rubera potrà dare il suo contributo. All’amico Francesco il pieno sostegno di tutto il partito e l’augurio di un impegno proficuo e di risultati importanti” conclude Massimo Dell’Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia