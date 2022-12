ciccio midolo è anche un agente di calciatori

Ciccio Midolo, ex assessore di Siracusa della giunta Bufardeci, entra in Fratelli d’Italia. L’annuncio è del coordinatore provinciale di FdI, Giuseppe Napoli. “L’adesione di Ciccio Midolo nel nostro partito arricchisce le risorse per dare

ulteriore energia all’azione politica nella provincia, felice della sua scelta e consapevole dell’apporto competente frutto di una lunga esperienza politica che darà alla nostra comunità.

“Ho deciso di aderire a FDI anche per la grande stima che ho nei confronti di Luca Cannata. Persona che ha dimostrato in più occasioni di essere competente umano e di grande spessore politico” sono state le prime parole di Midolo.

Un anno fa era coordinatore di Cantiere popolare

Esattamente un anno fa, Midolo diventò coordinatore di Cantiere popolare di Siracusa ma nei primi anni 90 fu promotore a Siracusa dei movimenti autonomisti siciliani mentre la sua esperienza amministrativa si concretizzò nei primi anni del 2000 quando l’allora sindaco, Titti Bufardeci, gli assegnò la delega alla Viabilità. In effetti, la sua amicizia con Bufardeci, con quest’ultimo vicino a Cannata, potrebbe avere agevolato il suo ingresso in FdI.

Ciccio “Rotonda”

Per alcune iniziative, tra cui la realizzazioni di rotonde in diverse vie strategiche della città, tra cui viale Paolo Orsi, l’ingresso sud di Siracusa, che, in effetti, snellirono il traffico, soprattutto nel periodo estivo, venne chiamato Ciccio “Rotonda”.

Candidato a sindaco della Lega nel 2018

Prima delle amministrative del 2018, Ciccio Midolo entrò nella Lega, candidandosi a sindaco sotto le insegne del partito di Salvini ma il risultato elettorale non fu per nulla importante, incassando l’1,3%, arrivando ultimo tra i candidati allo scranno più alto di palazzo Vermexio.

Agente di calciatori

Midolo è anche un appassionato di calcio e negli anni scorsi è anche diventato agente di calciatori, riconosciuto dalla Fifa. “Prepariamoci per il calciomercato invernale. Professionalità e competenza sono sempre stati i miei valori di Agente Fifa” ha scritto l’attuale coordinatore di Cantiere popolare sulla sua pagina social.

