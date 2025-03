Circa 300 persone hanno commemorato un giovane scomparso di recente, il cui funerale si è celebrato nel pomeriggio, bloccando il ponte Umbertino, ai piedi di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Cosa è accaduto

Il corteo di auto e moto è partito dalla chiesa della Pizzuta, a nord di Siracusa, per convergere in Ortigia dove sono stati esplosi, per circa 15 minuti, i fuochi di artificio.

Il corteo

I partecipanti si sono spostati, a suon di clacson, nelle altre zone del centro storico, tra cui nel rione della Giudecca, dove il giovane scomparso era molto noto. Oltre ai botti, gli amici hanno ricordato la vittima con dei palloncini bianchi e blu, quasi a formare un grande rosario, ed uno striscione. Tantissimi i disagi alla circolazione, il traffico in Ortigia è rimasto paralizzato per oltre 30 minuti.

Le indagini

Sul caso ci sono le indagini degli agenti di polizia che stanno provando a ricostruire l’intera vicenda, di certo non si è trattata di una iniziativa autorizzata, per cui gli inquirenti sono alla ricerca dei filmati per identificare tutti i partecipanti.