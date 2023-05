sono in carcere

I carabinieri della Tenenza di Floridia e della stazione di Solarino hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni e un 24enne, entrambi di Floridia, accusati di una serie di furti avvenuti nei giorni scorsi nei due Comuni del Siracusano.

Colpite 3 attività commerciali

In particolare, sono stati presi di mira una tabaccheria, una lavanderia e un distributore carburanti: le immagini delle telecamere di sicurezza hanno permesso di identificare gli autori dei furti.

In carcere

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare per entrambi che è stata eseguita nelle ore scorse dai carabinieri. I due presunti ladri sono stati condotti in cella, nel penitenziario di Cavadonna, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà nelle prossime ore al palazzo di giustizia di Siracusa.

Indagini su banda spaccavetrine di Siracusa

I carabinieri di Siracusa hanno individuato dei sospettati in merito agli autori dei furti ai danni della Motor Sud, un negozio di moto in via Cadorna, e del bar Drago, in via Politi Laudien.

I ladri si sono intrufolati nei locali dopo aver spaccato le vetrine, riuscendo a portare via i registratori di cassa, che, comunque, non erano colmi di denaro.

Persone uscite dal carcere

Da mesi non si registravano in città i raid della banda delle spaccavetrine ma di recente dal carcere sono uscite delle persone con precedenti per furto, in particolare con questa modalità. Resta da capire se si tratta di una casualità, di certo è una pista tutt’altro che secondaria per i carabinieri del comando provinciale, agli ordini del colonnello Gabriele Barecchia, i quali hanno prelevato le telecamere di sorveglianza della zona per provare ad identificare i responsabili.

I legami tra i due episodi

E’ probabile che i due episodi, al negozio di moto ed al bar, siano legati: la banda avrebbe organizzato il saccheggio, forse non hanno scelto a caso le due attività commerciali, non molto distanti l’una dall’altra. Il timore è che possa entrare in azione ancora una volta: lo sanno bene i carabinieri che starebbero predisponendo dei servizi di controllo allo scopo di frenare sul nascere i tentativi della banda.