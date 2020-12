arrestato dai carabinieri di priolo

I carabinieri della stazione di Priolo Gargallo, nel Siracusano, hanno arrestato Calogero Andrea Giarratana, 30 anni, disoccupato, con precedenti penali, residente a Priolo, condannato, in via definitiva, a 2 anni di reclusione per furti, alcuni dei quali in casa, commessi nel 2009, e per traffico di droga intorno al 2018. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri per essere condotto in cella, nel penitenziario di Noto, dove sconterà la

pena.

Il trentenne, nel settembre del 2018, finì, insieme ad un’altra persona, in un’operazione contro il commercio di stupefacenti conclusa dai carabinieri della Compagnia di Siracusa. I due, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si recarono a Siracusa ed al termine della perquisizione furono rinvenuti due panetti di hashish e 4 grammi di hashish.

Secondo i carabinieri sospettano Giarratana ed il suo amico, in quella circostanza, avrebbero avuto un appuntamento a Siracusa, in particolare con uno o più fornitori. E lo scambio potrebbe essere avvenuto, presumibilmente, nel rione della Mazzarrona, una delle centrali di spaccio più importanti del capoluogo dove si annidano gruppi molto vicini al clan Bottaro-Attanasio. L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Siracusa non fu casuale, in qaunto avrebbero saputo dei movimenti dei due priolesi, li avrebbero lasciati fare per non destare sospetti.