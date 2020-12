sentenza definitiva

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato Maurizio Taccone, 44 anni, di Portopalo Capo Passero, nel Siracusano, per una condanna definitiva a 10 anni e 6 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato raggiunto da una misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Catania e con quel provvedimento i militari si sono presentati nell’abitazione del quarantaquattrenne che ha avuto il tempo di prendere gli effetti personali prima di essere condotto nel carcere di Noto per scontare la sua pena.

Secondo le informazioni delle forze dell’ordine, Taccone si è reso responsabile di un traffico di droga tra Portopalo e Catania nel 2005, finendo, così, in una inchiesta della Procura.