furto ad altasfera in contrada targia, a nord di siracusa

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato una coppia di conviventi, Heidili Jamel, 31 anni, e la sua compagna, 27 anni, entrambi siracusani, per furto aggravato. I due, secondo la ricostruzione, si sarebbero introdotti in un supermercato, AltaSfera, in contrada Targia, a due passi dall’area dei centri commerciali di contrada Spalla, per rubare una pregiata bottiglia di champagne e di una rinomata bottiglia di vino dal valore complessivo di circa 300 euro.

Sono stati i dipendenti dell’attività a rendersi conto dell’azione della coppia ed hanno fatto in tempo a chiedere l’intervento della polizia che li ha bloccati con la refurtiva in mano. I due, come disposto dalla Procura di Siracusa, sono ai domiciliari, e nelle prossime ore saranno sentiti dal gip del Tribunale in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.