bloccati dai carabinieri

Inseguimento tra le vie di Rosolini

I due avevano con se uno scooter rubato

Indagati per ricettazione

I carabinieri hanno bloccato e denunciato due modicani, A.S. di anni 21 e A.D. di anni 44, per ricettazione. Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari, i due sono stati intercettati a Rosolini, in via Sant’Alessandra, a bordo di una macchina, una Fiat 600, con il portellone aperto: dentro c’era uno scooter, coperto da un lenzuolo, che era stato rubato poco prima a Modica.

Inseguimento in città

I militari hanno subito raggiunto la vettura ed hanno intimato al conducente di fermarsi, ma l’uomo alla guida non ha tentato di fuggire e di seminare la gazzella. Ne è scaturito un pericoloso inseguimento tra le vie cittadine, durante il quale, il passeggero ha slegato il ciclomotore finito sull’asfalto.

Raggiunta e fermata l’auto in fuga, i militari del Radiomobile hanno anche recuperato lo scooter, risultato provento di furto avvenuto a Modica qualche ora prima, ed hanno deferito i due uomini all’autorità giudiziaria per ricettazione.

Ad entrambi sarà anche notificato un foglio di via obbligatorio. Il conducente è stato anche sanzionato per le numerose violazioni commesse alle norme del codice della strada ed entrambi per aver violato la normativa anti Covid, avendo circolato in orario notturno.

Controlli nel Siracusano

Nei giorni scorsi, nel Siracusano, i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto un 53enne, augustano, ed un 39enne, catanese, per aver tentato di compiere un furto in una gioielleria in via Italia, ad Augusta.

I due sono entrati in azione, questa notte, intorno alle 3, e dalle informazioni fornite dai militari del comando provinciale di Siracusa, avrebbero manomesso il sistema di videosorveglianza del negozio, nonché l’allarme dell’attività commerciale per poter agire indisturbati ma non avevano messo nel conto i controlli dei carabinieri, peraltro impegnati nel verificare il rispetto delle misure anti Covid19.

I presunti ladri, dopo aver notato di essere stati scoperti, hanno tentato una fuga a piedi per le vie limitrofe, sperando di riuscire a far perdere le loro tracce ma sono stati pressoché subito acciuffati e bloccati. I due, subito arrestati per tentato furto aggravato in concorso, dopo gli accertamenti, sono stati posti ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa.