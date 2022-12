l'indagine dei carabinieri di lentini

I carabinieri di Lentini hanno arrestato due uomini, un 54enne e il figlio convivente 26enne, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Catania.

I due erano ai domiciliari dalla scorsa estate, dopo essere stati arrestati in flagranza dai militari, per dei furti in un istituto scolastico e all’interno di un’azienda, da cui avevano asportato gasolio. All’inizio del mese di dicembre i due non sono stati trovati nella loro abitazione nel corso di un controllo effettuato dai militari.

La violazione è stata segnalata all’Autorità giudiziaria che ha disposto la sostituzione della misura con quella della custodia cautelare in carcere. Pertanto, padre e figlio sono stati accompagnati in carcere, a Siracusa.