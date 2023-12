La decisione a Bruxelles comunicata dal ministro Lollobrigida

Siracusa sarà la sede del prossimo G7 dell’Agricoltura. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, al termine del Consiglio Ue Agricoltura e Pesca che si è tenuto a Bruxelles il 10 e l’11 dicembre scorsi e il parlamentare FdI Luca Cannata conferma che sta lavorando già da tempo alla realizzazione nella provincia di Siracusa, al vertice in programma per il mese di settembre 2024.

Cannata, “Opportunità unica per promuovere eccellenze”

“Un’opportunità unica per promuovere le eccellenze dell’agroalimentare italiano e del rinomato settore vinicolo – dice il deputato di Fratelli d’Italia – Siracusa è la cornice ideale per un appuntamento di così grande risonanza internazionale, unendo storia, cultura e tradizione a un settore agroalimentare in continua crescita con peculiarità e prodotti riconosciuti nel mondo”.

L’esponente di FdI prosegue: “Mi sto attivamente impegnando e confrontando con il ministro al fine di definire su Siracusa l’organizzazione di questo evento, affinché la nostra provincia possa mostrarsi al mondo come un centro di eccellenza e di innovazione nel settore agroalimentare e vitivinicolo. Siamo nella fase embrionale dell’organizzazione e ovviamente, una volta definito il tutto, la comunità sarà resa partecipe con tutte le aziende e le sue eccellenze per promuovere la bellezza e la qualità dei prodotti della nostra terra”.

Il ministro Lollobrigida, infatti, ha sottolineato che il G7 dell’Agricoltura abbraccerà tutte le eccellenze del comparto agroalimentare, coinvolgendo i principali ministri dell’Agricoltura a livello internazionale.

L’ultimo G7 dell’Agricoltura in Italia fu nel 2017

Il vertice riunisce annualmente i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti e integra il ruolo del G20. L’ultima volta si era riunito in Italia nel 2017 a Taormina, mentre per la parte agricola la città ospitante, scelta dall’allora ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, è stata Bergamo. Ad aprile 2023 si è tenuto in Giappone, a Miyazaki.