la denuncia di cgil e uil

E’ scontro sulla gara per l’affidamento del servizio Tributi del Comune di Siracusa. La Filcams Cgil e Uiltucs di Siracusa denunciano le modalità di assunzione dei lavoratori da parte delle aziende riunite in Raggruppamento temporaneo di impresa e criticano il comportamento dell’amministrazione comunale che, a loro dire, avallerebbe il piano aziendale. Per questo motivo, i sindacati annunciano di essere pronti a recarsi in Procura per presentare un esposto.

Il piano occupazionale

Secondo quanto sostenuto dai sindacati, dei 35 lavoratori, “19 verrebbero assunti dalla Top network con contratto diverso rispetto a quello che hanno attualmente e con una quattordicesima mensilità in meno” mentre gli altri 16 sarebbero sistemati “in altre cooperative sociali in subappalto con aziende non identificate che applicano contratti totalmente differenti dalle attività di mansionario svolte nel settore tributi, ma che ieri comunque erano già presenti al tavolo” svelano Cgil e Uil.

I dubbi dei sindacati

Per Cgil e Uil “quel subappalto è illegale ed è necessario alle aziende aggiudicatarie in quanto loro stesse non hanno il requisito per poter partecipare alla gara. Da qui la semplice domanda: come sono state ammesse queste aziende , se lo stesso requisito ha di fatto escluso l’azienda che fin qui ha gestito l’appalto? Non ci fermeremo di fronte ai ricatti della top network e della Municipia e non avalleremo queste defezioni per coprire la polvere sotto il tappeto messa dal dirigente.”

L’altra criticità

I sindacati, oltre ad annunciare l’esposto in Procura, dicono di non voler fare alcun passo indietro fino a quando la situazione non sarà risolta.

“Non ci fermeremo finché questa grande porcheria verrà ritirata, non esiste alcun margine per ricucire la posizione delirante dei soggetti economici e nessuna mediazione può essere intavolata.” commentano Vasquez della Filcams Cgil e Floridia della Uiltucs che oggi in assemblea con i lavoratori e le lavoratrici hanno confermato lo stato di agitazione e preannunciato nuove iniziative di lotta.