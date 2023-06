la serie tv girata a siracusa

E’ in fase di allestimento in piazza Duomo, nel cuore di Ortigia, il set per le riprese de Il Gattopardo, la serie tv prodotta da Netflix. Emerge ai piedi del palazzo dell’Arcivescovado una fontana ma gli operai sono impegnati nella realizzazione di un edificio e c’è molta curiosità tra i passanti, soprattutto turisti che chiedono informazione ma soprattutto scattano foto e girano dei video per immortalare piazza Duomo trasformata in set cinematografico.

Primo ciak il 28 giugno

Cominceranno mercoledì 28 giugno per concludersi lunedì 3 luglio le riprese.

Le atmosfere del tempo

Sulla porzione di Piazza set di riprese, oltre agli elementi scenografici già installati, sarà posta della sabbia e sarà allestito un muro scenografico, con un’ampia apertura al fine di

rendere transitabile per residenti e servizi commerciali l’accesso in piazza Duomo da via

delle Carceri Vecchie con uscita su via Picherali.

Cambia la mobilità

Limitatamente ad alcuni giorni di riprese, che comunque non interferiranno con gli altri eventi programmati in piazza Minerva, sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta su alcune strade attorno a piazza Duomo.

Ridotte le strisce blu

Il transito sarà regolamentato con il supporto della Polizia Municipale che coordinerà la mobilità nell’area per ridurre al minimo i disagi di quanti risiedono o lavorano in piazza Duomo e nelle adiacenze. Infine in Riva Nazario Sauro, durante questo periodo, saranno ridotti gli stalli a strisce blu; lo stesso avverrà per una decina di stalli “residenti ed autorizzati” in Passeggio Aretusa.

“Scusate per i disagi” dice Granata

“Ci scusiamo con la cittadinanza per gli inevitabili disagi che per una settimana interesseranno una porzione di Ortigia. Ma ci troviamo di fronte ad un evento di eccezionale rilevanza culturale e turistica che, attraverso Netflix, nei prossimi mesi proietterà l’immagine della nostra città nelle case di tutto il mondo”: lo dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Granata.

Il cast

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, protagonista, esattamente, un anno fa, della sfilata di Dolce&Gabbana in piazza Duomo. Peraltro, la stessa Cassel ebbe un malore durante la manifestazione e la prima a prestarle soccorso fu proprio Monica Bellucci. Previsto un casting di 2.500 comparse tutte residenti in Sicilia e il coinvolgimento di una considerevole quantità di maestranze locali.

Malena con Tornatore e Bellucci

Curiosa la circostanza che, esattamente, 24 anni fa, Monica Bellucci fu protagonista, proprio a Siracusa, delle riprese del film Malena, per la regia di Giuseppe Tornatore. L’attrice italiana interpretò la storia di una donna, rimasta sola nell’immaginario paese di Castelcutò dopo che il marito partì per combattere nella Seconda Guerra mondiale. La sua bellezza le causò numerosi problemi, poiché divenne il sogno erotico per ogni uomo ed oggetto dell’invidia e dell’odio di ogni donna del posto. Ora sarà la figlia, il cui padre è l’attore francese Vincent Cassel, a prendersi la scena.