Le parole del sindaco Lagalla

“Si chiudono oggi in piazza Bellini le riprese a Palermo della serie Netflix “Il Gattopardo”, prodotta da Indiana Productin e Moonage Pictures. Per la città si è trattato di un onore e anche di una grande vetrina a livello internazionale. Il mio ringraziamento va alla produzione e a tutte le maestranze che, nelle settimane di riprese, si sono impegnate nel massimo rispetto dei luoghi in cui si sono girate le scene della serie. Il mio profondo apprezzamento va, inoltre, ai palermitani che hanno accolto questa imponente produzione cinematografica e, in particolare, a quegli esercenti commerciali che si sono resi disponibili con l’organizzazione, andando anche oltre le richieste che gli sono state avanzate per l’occupazione degli spazi. Una grande occasione per la città che si dimostra sempre più attrattiva, come dimostrano le numerose richieste di produzioni cinematografiche arrivate negli ultimi mesi”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.













Le critiche alla ricostruzione storica

Per l’occasione, le strade del Cassaro erano state addobbate di tutto punto, cercando di ricostruire le atmosfere di un tempo. Ma qualcuno non è proprio soddisfatto, come è possibile leggere all’interno dei social network. “Il Gattopardo in stile Far West, tra “sabbia”e “costumi “. Mi aspetto la scritta Saloon”, scrive l’utente Lucia Todaro su Facebook.

Il tavolo tecnico

Nell’aprile scorso al Comune di Palermo ci fu un apposito tavolo tecnico di coordinamento per le riprese di questa nuova serie tv. Ad essere messe a punto le diverse esigenze per agevolare le riprese e ridurre i disagi per i cittadini. “Ancora una volta Palermo e la sua storia – aveva detto con soddisfazione l’assessore Maurizio Carta – saranno protagonisti della cinematografia mondiale. Stiamo lavorando anche per ulteriori novità strategiche”. Anche Siracusa sarà protagonista della serie. La città, infatti, sarà una delle location principali scelte dalla produzione internazionale per girare quella che si annuncia come una fiction di successo.

Il cast

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel. Previsto un casting di 2.500 comparse tutte residenti in Sicilia e il coinvolgimento di una considerevole quantità di maestranze locali. Proprio nelle scorse settimane si sono svolti i provini per le comparse sia nel capoluogo siciliano che a Siracusa.

