Gelo siberiano nel Siracusano, in particolare nei Comuni che si trovano nella zona montana della provincia.

Le strade che collegano Buscemi, Buccheri, Palazzolo e Ferla sono coperte dalle lastre di ghiaccio, per cui il pericolo di incidenti è abbastanza concreto. A tal proposito, i sindaci di Buccheri, Alessandro Caiazzo, e di Ferla, Michele Giansiracusa, hanno annunciato l’uso di un mezzo spandisale per liberare l’asfalto dal ghiaccio.

“L’uso dei mezzi spargisale sono necessari evitare la formazione di gelo lungo le carreggiate delle vie provinciali per Sortino, Cassaro e della strada intercomunale Buccheri-Ferla” spiega il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa. Appello alla prudenza anche degli altri sindaci dei Comuni montani anche perché ci si aspetta nelle prossime ore la neve.

La neve la scorsa notte è caduta abbondantemente anche a bassa quota nel palermitano. Diversi i punti nelle autostrade e nelle statali dove stanno lavorando i mezzi dell’Anas per rimuovere neve e ghiaccio da fondo stradale. Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargi sale nelle strade di competenza.

Come sempre accade la neve è caduta abbondantemente sulla Palermo Catania nella zona di Lercara Friddi e sulla statale Palermo Sciacca a Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali nella zona delle Madonie.

Nel comune di Valledolmo le scuole a causa delle neve le scuole sono chiuse.

Ieri la neve è caduta sopra i 1000 metri, imbiancati i comuni di Petralia Soprana e Geraci Siculo. Temperature in picchiata: 10 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri, a Gangi registrato lo zero termico, temperature sotto lo zero a Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo.

A Piano Battaglia la neve è caduta durante le prime ore della mattina di San Valentino, qualche centimetro, che ha imbiancato tutto il pianoro ma nonostante tutto gli impianti di risalita quest’anno tra emergenza Covid e contenzioso sulla gestione delle piste rimarranno quasi sicuramente chiusi.