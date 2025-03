E’ giallo sul decesso di una donna di 44 anni il cui corpo è stato trovato nella sua abitazione, a Portopalo, nel Siracusano. A rinvenire la salma, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato, intorno alle 14,30, un parente che ha poi chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della donna e sono in corso gli accertamenti per capire se la vittima soffrisse di qualche patologia che potrebbe averle causato il decesso. L’ispezione cadaverica del medico legale potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi sulle cause della morte.