Si sono separate, almeno per il momento, le strade nel Centrodestra siracusano alla prese con la definizione delle alleanze per le elezioni al Libero consorzio del 27 aprile.

La divisione nel Centrodestra

Una divisione evidentemente frutto della mancanza di un accordo su scala regionale dei partiti della coalizione a sostegno del Governo dell’isola e così se da un lato è ancora in piedi la candidatura alla presidenza dell’ex Provincia di Daniele Lentini, esponente di Noi Moderati, come indicato dal traballante tavolo regionale nelle settimane scorse, dall’altro c’è quella “sotterranea” di Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla, capo di Gabinetto del Comune di Siracusa ed esponente di Azione. Su Lentini, oltre al partito di Saverio Romano, converge Forza Italia, sul secondo, invece, si è coagulato uno schieramento centrista trasversale.

L’incontro tra i centristi, Azione e Auteri

Nei giorni scorsi, c’è stato un incontro tra i referenti del Mpa, Azione, Dc e Carlo Auteri, il parlamentare regionale che dopo lo scandalo mediatico con l’aggressione all’ex Iena La Vardera, è passato da FdI al gruppo misto. Secondo alcune indiscrezioni, tra i partecipanti al vertice ci sarebbero stati il deputato regionale lombardiano, Giuseppe Carta, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il sindaco di Ferla e candidato, Michelangelo Giansiracusa, entrambi esponenti di Azione, e Giuseppe Castania, referente della Dc.

Evidentemente, la presenza di Auteri non sarebbe in quota Fratelli d’Italia, di certo il deputato Ars ha nei Comuni del Siracusano dei consiglieri e sindaci a lui vicini: aspetto per nulla trascurabile considerato che nelle elezioni di secondo livello a votare saranno proprio consiglieri e sindaci.

La Dc ed i rapporti con Lentini

In merito alla posizione della Dc, il suo leader nazionale, Totò Cuffaro, a BlogSicilia, ha, però, ribadito il sostegno a Noi Moderati, del resto esiste un patto federativo con il partito di Saverio Romano ma nel Siracusano i rapporti tra Daniele Lentini e la Dc non sono affatto buoni, al punto che lo Scudo crociato non è più nell’amministrazione di Francofonte.

La posizione di FdI

Fratelli d’Italia, su Siracusa, non ha espresso una posizione netta, del resto anche in altre province i meloniani, come nel caso di Agrigento, hanno lanciato la palla al tavolo regionale del Centrodestra. In passato, il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, che ha sfiorato la carica di coordinatore regionale del partito, aveva espresso apprezzamento per Giansiracusa ma allo stesso tempo negli ultimi mesi ha avviato un’interlocuzione con Daniele Lentini.