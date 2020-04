I controlli nel Siracusano

Difficilmente un uomo di 34 anni, di Noto, scorderà la giornata di ieri, iniziata con una lite con la moglie e conclusa con una sanzione della polizia. La coppia avrebbe litigato, probabilmente la “reclusione” in casa da oltre 40 giorni, come disposto dal Governo per arginare la diffusione del contagio da Covid19, avrebbe avuto un suo peso nella discussione, fatto sta che il marito, per provare a far decantare il nervosismo, avrebbe pensato di uscire e starsene un po’ lontano dalla moglie, sperando di tornare con gli animi più pacati.

Ma non avrebbe fatto il giro del palazzo o una piccola passeggiata non molto distante dall’abitazione, si sarebbe diretto in una zona di campagna per respirare un’aria migliore. Invece, poco dopo è incappato in un controllo degli agenti del commissariato di polizia di Noto che, dopo averlo sentito, lo hanno sanzionato. Le motivazioni legate alla lite con la moglie sono state ritenute insufficienti per la fuga in campagna, per cui è stato costretto a tornare a casa, presumibilmente più nervoso di prima. Sempre a Noto, sono stati sanzionati altri due uomini, trovati lontani dalle rispettive abitazioni: uno intento a raccogliere erbe, l’altro che fumava una sigaretta.

“A Priolo gli agenti del commissariato hanno denunciato un giovane di 27 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico. Complessivamente gli uomini del Commissariato hanno elevato 3 sanzioni ad altrettante persone che circolavano sulla pubblica via senza un giustificato motivo, in violazione alla normativa vigente” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.