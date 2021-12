l'affondo del deputato della lega cafeo

Duro attacco della Lega alla nuova giunta di Siracusa

Secondo il parlamentare Ars Cafeo emerge un’asse politica

Tirati in ballo gli avvocati Coppa e Favi e l’esponente del Pd Cutrufo

“Tanti auguri alla nuova giunta di Siracusa che svela l’asse tra gli avvocati Pierpaolo Coppa e Francesco Favi e l’esponente del Pd Gaetano Cutrufo”.

Lo afferma il parlamentare regionale della Lega, Giovanni Cafeo, in merito al varo della nuova giunta comunale di Siracusa presentata stamane dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel salone Paolo Borsellino di Palazzo Vermexio. Sono 5 i neo assessori che si aggiungono ai 4 già presenti nella squadra del primo cittadino.

La nuova giunta

Dopo le dimissioni degli assessori Maura Fontana , esponente del movimento Amo Siracusa legato a Gaetano Cutrufo della segreteria regionale del Pd, e di Rita Gentile e Carlo Gredenigo, rappresentanti dell’associazione Lealtà e Condivisione, il sindaco, Francesco Italia ha nominato stamane i sostituti che hanno giurato nel salone Paolo Borsellino di palazzo Vermexio.

Questa la nuova squadra del primo cittadino: Agata Bugliarello, avvocato, si occuperà di Beni patrimoniali; Politiche sociali a Concetta Carbone; Sviluppo economico e Sport ad Andrea Firenze; Tutela ambientale e Servizio idrico a Giuseppe Raimondo; Polizia municipale a Dario Tota, che è stato ex assessore della giunta dell’ex sindaco, Giancarlo Garozzo.

“Il balletto delle poltrone”

“L’augurio – dice il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo – è che il sindaco e la nuova amministrazione lavorino nell’interesse della città, mettendo da parte quegli stucchevoli balletti legati all’assegnazione degli assessorati rimasti scoperti”.

L’asse degli avvocati Coppa e Favi

“Di certo, le scelte operate – aggiunge Cafeo – dal sindaco di Siracusa fanno emergere l’influenza degli avvocati Pierpaolo Coppa, attuale vicesindaco, e Francesco Favi, componente del Consiglio nazionale forense, considerato che tra gli assessori appena nominati c’è un altro avvocato, collega di studio”. Nella fattispecie è Agata Bugliarello.

Il sostegno di Cutrufo (PD)

“Allo stesso tempo, in questa amministrazione riveste un peso politico non indifferente Gaetano Cutrufo, componente della segreteria regionale del Pd, che ha avuto, nella nuova giunta, una sua forte rappresentanza con ben due assessori” conclude il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo. Il riferimento del parlamentare è per Andrea Firenze e Dario Tota.