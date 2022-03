proposta al presidente della Regione

Accogliere i profughi provenienti dall’Ucraina nel centro di accoglienza per migranti di Cassibile. E’ la proposta lanciata al presidente della Regione da un Comitato di residenti di Cassibile, frazione a sud di Siracusa, per cui “le operazioni belliche nel citato territorio, oltra a causare la tragica perdita di vite umane, stanno determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio in territorio europeo”.

Accoglienza alle famiglie

Secondo il Comitato dei residenti di Cassibile, le famiglie ucraine troverebbero “ospitalità in un territorio già fortemente vocato per l’accoglienza, l’integrazione e la solidarietà. Inoltre il territorio garantirebbe servizi necessari a cominciare dalla possibilità per i bambini di frequentare le scuole oltre a varie attività sportive, ludiche e didattiche” spiegano i residenti della frazione di Siracusa.

Il centro aperto ad aprile 2021

Il centro o ostello per i braccianti agricoli stranieri è stato aperto il 29 aprile del 2021 e può ospitare 80 persone. La struttura è dotata di posti letto e servizi igienici.

Il sito è stato realizzato dal Comune di Siracusa con un contributo di 242.000 euro, finanziato dal Ministero dell’ Interno.

Sportello della salute

Il campo di Cassibile ha anche uno sportello Salute che vede la collaborazione dell’Asp di Siracusa e dell’Ifo, istituti fisioterapici ospitalieri, e di Irccs (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) di Roma. L’intesa si pone l’obiettivo della prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie dermatologiche e sessualmente trasmissibili della popolazione immigrata, garantendo in primo luogo la prevenzione nella diffusione del Covid-19.

Comitato contrario al centro per migranti

Va detto che gli stessi esponenti del Comitato si sono sempre detti contrari al campo per ospitare i migranti, infatti nel giorno della sua inaugurazione una delegazione si presentò in prossimità dell’ingresso con gli striscioni ed alcuni di loro ebbero pure dei contrasti con dei sindacalisti della Cgil. Ora, però, il Comitato ha deciso che lo stesso campo, una volta che c’è, possa essere usato per la popolazione ucraina vittima della guerra.