E’ ancora scontro nel Centrodestra siracusano e questa volta il terreno è quello dei ristori agli agricoltori della zona sud del Siracusano danneggiati dal violento temporale, con pioggia, vento e grandine, che ha devastato nella giornata di Ferragosto molti appezzamenti di terreno.

I danni del maltempo

La polemica riguarda il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso ed il sindaco di Avola, Rossana Cannata, esponente di Fratelli d’Italia e sorella del parlamentare nazionale, Luca Cannata.

Nei giorni successivi al maltempo, Gennuso, era uscito allo scoperto, sostenendo di avere presentato all’Ars una mozione per la dichiarazione dello stato di calamità. Parole che, evidentemente, non hanno scaldato il cuore del sindaco di Avola e nelle ore scorse, pur senza citare Gennuso, ha lanciato un durissimo affondo.

Cannata: “Servono atti concreti, non promesse”

“Abbiamo fatto e continuiamo a fare la nostra parte con tempestività e responsabilità. Non altrettanto si può dire della Regione Siciliana e dei suoi rappresentanti, che oltre a comunicati di circostanza – “faremo, chiederemo” – non hanno ancora dato risposte sulla richiesta di stato di calamità presentata mesi fa. Io difenderò, come sempre, i nostri agricoltori, le famiglie e le imprese, percorrendo tutti gli step e gli iter previsti. Ma la vicinanza vera si manifesta con atti concreti, non con promesse vuote”.

Il sindaco ha poi elencato altri danni causati dal maltempi che hanno penalizzato Avola, come la tromba d’aria registratasi a gennaio. “Sappiamo bene come funziona la burocrazia e le competenze di ciascuno, ma proprio per questo pretendiamo risposte, non annunci senza seguito” chiosa Cannata.

Gennuso: “Mai perso tempo in chiacchiere”

La risposta del deputato regionale di Forza Italia è arrivata nel primo pomeriggio. “Quando il nostro territorio è stato colpito da eventi difficili, non ho mai perso tempo in chiacchiere o proclami. Ho raccolto le istanze degli agricoltori e le ho portate a Palermo, nelle sedi opportune, ottenendo risposte concrete: fondi, delibere e ristori”.

“Le parole volano e gli atti restano e in questi anni alla Regione ne ho prodotti tanti, ottenendo risposte concrete dal Governo Schifani. L’obiettivo resta quello di difendere cittadini e imprenditori che sono stati colpiti dalle difficoltà, non servono slogan ma risultati”, ha aggiunto il deputato regionale di Forza Italia.