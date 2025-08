Centrodestra ormai frantumato ad Avola. Dopo l’affondo di Forza Italia contro il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, sulla questione delle nomine sulla società idrica, è la Dc a scendere in campo per sostenere il parlamentare, sigillando, ancora di più, l’accordo politico con FdI.

” I novelli dirigenti di Forza Italia”

“Incredibile come i novelli dirigenti di Forza Italia Avola, già fedelissimi dell’allora sindaco di Avola, Luca Cannata, per oltre un decennio, pur di attaccare e offendere il loro ex leader, non esitino a schierarsi contro gli interessi della comunità avolese e di altri 100 mila cittadini della provincia di Siracusa” afferma Francesco Tardonato, capogruppo consiliare ad Avola della federazione Noi Moderati Nuova DC, per cui “bene ha fatto il deputato nazionale, eletto con il sistema maggioritario e dunque espressione di tutti i partiti del centro destra, a combattere una battaglia di democrazia, trasparenza e legalità affinché la città di Avola e tutti i 19 comuni componenti dell’ ATI fossero effettivamente coinvolti nelle scelte decisionali e rappresentati negli organi di sorveglianza della nuova società di gestione del sistema idrico integrato”.

La questione politica

La vicenda delle nomine del Comitato di Sorveglianza ha aperto un vero vaso di pandora nel Centrodestra che si è frantumato, creando anche squilibri negli stessi partiti, come nel caso della Dc. Perché se da un lato, la Dc si è schierata al fianco di Cannata, dall’altro il parlamentare regionale dello Scudo crociato, Carlo Auteri, ha lanciato, nei giorni scorsi, un attacco politico al deputato nazionale, parlando del suo isolamento a seguito delle nomine legate alla società idrica.

Dc, “stop all’avanspettacolo”

Una presa di posizione quella di Tardonato che sancisce la fedeltà della Dc di Siracusa e di Avola all’amministrazione Cannata, come aveva peraltro annunciato a BlogSicilia uno dei coordinatori provinciali, Giuseppe Castania, tirando in ballo anche la segreteria regionale del partito di Cuffaro. Del resto, in giunta con il sindaco Cannata c’è Salvatore Andolina, assessore alla Polizia municipale, uno degli uomini di fiducia di Cuffaro, al punto da essere tra gli ospiti del matrimonio del figlio dell’ex presidente della Regione.

“Orbene, al netto di questa farsa da avanspettacolo, si sappia che il gruppo consiliare Noi Moderati e Nuova DC, si schiererà sempre dalla parte di chi difende Avola e gli interessi dei cittadini avolesi, indipendentemente dalle appartenenze partitiche e dagli schieramenti di maggioranza o opposizione, questo per noi significa servire il bene comune e fare la buona politica” conclude Tardonato.