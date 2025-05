I tormenti del Pd non riguardano solo il congresso regionale, segnato dalle feroci polemiche tra le componenti principali del partito, ma anche gli assetti locali, in particolare a Siracusa. Tra gli appuntamenti più attesi in città, c’è la celebrazione del congresso cittadino, previsto il mese prossimo, che, come per quello provinciale, l’area riconducibile a Elly Schlein avrà certamente maggiore voce in capitolo. Solo che dentro questa stessa corrente, piuttosto vasta, al cui vertice c’è il senatore, Antonio Nicita, comincerebbero a serpeggiare dei mal di pancia.

La frecciata di Bonomo

A lanciare il primo sassolino è Mario Bonomo, schleianiano, ex deputato regionale, che, a poche ore dall’insediamento dei componenti del Libero consorzio, si è espresso così, a proposito della decisione di Rossana Cannata, sindaca di Avola di Fratelli d’Italia, di dimettersi da consigliera provinciale, lasciando il posto al primo dei non eletti della lista di FdI, Giuseppe Lupo.

“Il mio plauso va al senso di appartenenza al territorio da parte di Rossana Cannata, indipendentemente dalla sua affiliazione politica, perché non è cosa comune lasciare l’incarico al Libero consorzio per dedicarsi in modo esclusivo al governo della sua città” riferisce Bonomo a BlogSicilia.

Lo sfondo

Una frecciata nei confronti di Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini del Pd, candidato alla presidenza del Libero consorzio ed eletto al consiglio provinciale. “Vassallo sarebbe un ottimo consigliere provinciale” taglia corto lo stesso Bonomo. Una chiosa pungente: Vassallo è il primo dei non eletti nella lista del Pd del Libero consorzio, peraltro è consigliere comunale di Floridia, città legatissima al deputato regionale, Tiziano Spada, candidato a sindaco di Solarino, tra coloro che hanno più contestato l’atteggiamento del segretario regionale Anthony Barbagallo, iscrivendosi al partito dei dissidenti, riconducibili all’ex presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

I malumori Dem su Cutrufo

Frattanto, il Pd di Siracusa ha stilato la lista dei delegati al congresso regionale. In cima c’è Gaetano Cutrufo, imprenditore, ex presidente del Siracusa calcio, vicino a Mario Bonomo, ma sul suo nome sarebbero sorti dei malumori da parte di pezzo dell’area Schlein e non solo che li avrebbe manifestati allo stesso Barbagallo.

Le manovre per la segretaria cittadina del Pd

E tra poco ci sarà il congresso cittadino, da cui scaturirà la nuova segreteria del Pd di Siracusa, che sarà, come è presumibile, il trampolino di lancio verso le amministrative del 2028. La partita è, però, molto più ampia, visto che in ballo ci sono le candidature alle elezioni regionali e nazionali del 2027.