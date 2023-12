da una parte auteri, dall'altra carta

Sembra una partita a scacchi quella si sta giocando a Sortino, nel Siracusano, tra due deputati regionali. Da una parte il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, dall’altro l’esponente del Mpa, Giuseppe Carta, nonché sindaco di Melilli.

L’ingresso di FdI

Nei giorni scorsi, i meloniani sono entrati nella giunta del sindaco, Vincenzo Parlato, al suo secondo mandato dopo aver sconfitto alle ultime amministrative proprio Auteri, che ha provveduto al rimpasto della sua giunta. In squadra è entrato Nello Bongiovanni, dirigente del Sippe, un sindacato di Polizia penitenziaria, da sempre gravitante nell’area di destra e soprattutto braccio destro ed amico fidato di Auteri.

L’influenza di Auteri

L’ingresso nell’esecutivo di Fratelli d’Italia consente, sotto l’aspetto politico, ad Auteri di rafforzare la sua influenza nell’area nord del Siracusano, quella in cui ha preso i voti per le elezioni regionali del settembre del 2022 e soprattutto di incidere nelle scelte amministrative del Comune.

La contromossa del Mpa di Carta

D’altra parte, nello stesso bacino elettorale opera Carta, anche se, nelle elezioni del 2022, ha avuto un consenso più largo, evidentemente esteso in altre zone del Siracusano.

E così, il parlamentare regionale del Mpa, Giuseppe Carta, che con il sindaco Parlato, ha un ottimo rapporto, avrebbe spinto per avere la presidenza del Consiglio, detenuta Sebastian Custode, eletto nella lista civica di Parlato, che, infatti, si è dimesso. Al suo posto, è stata eletta Desirèe Galati, la consigliera più votata con oltre 600 voti, “fresca di nomina come responsabile provinciale Donna e pari opportunità per il Mpa in provincia di Siracusa” spiega in una nota il parlamentare regionale del Mpa.

Le parole della neo presidente del Consiglio

“Sono onorata e grata per la fiducia. Mi impegnerò a ricoprire questo ruolo di grande responsabilità, con scrupolosità, imparzialità e onestà intellettuale – afferma la neopresidente Galati – Sono pronta in primis all’ascolto, al dialogo e al confronto. Il rispetto delle leggi e del regolamento saranno la mia bussola”.

Il ruolo del Mpa

Peraltro, il deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, rivendica il ruolo del Mpa nel Siracusano, “affezionato” alla carica di presidente del Consiglio comunale, che, con Sortino, è arrivato a quote, avendo già incassato Siracusa e Lentini.

“Questa elezione mi rende estremamente felice, la consigliera Galati è una donna capace e di sani principi, saprà portare un valore aggiunto al comune di Sortino e alla comunità locale” dice Carta.