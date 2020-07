In una struttura di Siracusa

Dopo essersi lamentati per la scarsa qualità del cibo i migranti, ospiti in un centro di accoglienza di Siracusa, in contrada Pantanelli, hanno organizzato una protesta, culminata con il sequestro del personale della struttura. E’ stato necessario l’intervento degli agenti di polizia che, dopo aver placato gli animi, hanno denunciato sei stranieri, accusato di sequestro di persona. Non avrebbero apprezzato nemmeno le condizioni dei servizi igienici e così due di loro, uno originario del Togo, l’altro del Mali, rispettivamente 33 e 20 anni, avrebbero deciso di chiudere i cancelli del centro con catene e lucchetti.

Frattanto, hanno dato esito negativo i tamponi ed i test sierologici eseguiti sui sette migranti sbarcati a bordo di una piccola imbarcazione di 6 metri sulle coste di Portopalo, nel Siracusano. Come disposto dalla Prefettura di Siracusa, al termine di un vertice con le forze dell’ordine, gli stranieri sono stati accompagnati in un centro della provincia di Siracusa per osservare il periodo della quarantena. In merito allo sbarco, le indagini non sono affatto chiuse, in quanto gli inquirenti intendono scoprire la rotta della barca e verificare se è stata scortata al limite delle acque territoriali italiane da una nave madre.

Ieri, un assessore comunale di Portopalo, a proposito dello sbarco, ha sollevato il problema della sicurezza ma lo aveva fatto, in modo stentoreo, poco prima lo stesso presidente della Regione, Nello Musumeci, chiamando in causa il Governo nazionale. “Al capo del Viminale – rivela il governatore – ho denunciato, ancora una volta, la insostenibile situazione nell’Isola e la preoccupazione dei sindaci e delle comunità locali la cui esasperazione rischia di creare, specie in alcune zone, tensione e allarme sociale. Ho ricevuto precise garanzie sulla presenza di navi-quarantena lungo le coste siciliane e in prossimità dell’isola di Lampedusa, oltre la presenza di contingenti militari da affiancare alle poche e stremate unità delle forze dell’ordine per evitare il ripetersi di fughe dai Centri di accoglienza. Ormai appare chiaro come in Sicilia la questione migranti sia diventata anche una questione di ordine pubblico e di salute che non può più essere sottovalutata”.