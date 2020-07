In via Columba, a Siracusa

Incidente stradale questa notte, intorno alle 3, in via Columba, nella zona sud di Siracusa. Una macchina, una Fiat Punto, alla cui guida c’era una giovane donna, dopo aver tamponato due scooter in sosta, si è ribaltata. A soccorrere la vittima, oltre ai passanti ed ai clienti di un locale che si trova a pochi metri dal luogo dello scontro, sono stati i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre la ragazza dall’abitacolo e a consegnarla alle cure del personale del 118. E’ stata trasferita in ospedale per compiere alcuni accertamenti mentre i pompieri hanno messo “in sicurezza la vettura con il distacco della batteria” spiegano dal comando provinciale di Siracusa.

Si torna a parlare degli incidenti sulle strade del Siracusano. La settimana scorsa, i vigili del fuoco hanno soccorso una donna coinvolta in una carambola alla circonvallazione di Avola ma alla mente torna il decesso di Danilo Macauda, 30, tecnico radiologo di Rosolini, vittima di un incidente stradale avvenuto due settimane e mezzo fa sulla Noto-Rosolini. La vittima, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, era in sella alla sua moto, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, avrebbe avuto un impatto con una macchina, una Peugeot, il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro. Le ferite riportate dal trentenne erano troppo gravi, per cui il suo cuore ha cessato di battere e sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta, ha disposto il sequestro dei mezzi, frattanto la Polizia municipale è impegnata negli interrogatori dei testimoni, tra cui il conducente della macchina, e nei rilievi sull’asfalto.