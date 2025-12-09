“Su WhatsApp un’ avvocata del Pd chiese alla mia vicesindaco di raccomandare un loro iscritto al concorso della Polizia municipale bandito dal Comune”. E’ un attacco durissimo quello lanciato dal sindaco di Melilli, Peppe Carta, deputato regionale del Mpa in merito al concorso per 10 vigili urbani definito anomalo dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che, a seguito dell’interrogazione del senatore del Pd, Antonio Nicita, ha inviato atti in Procura ed alla Corte dei conti.

La raccomandazione

Il sindaco di Melilli assicura che tutto si è svolto con regolarità e afferma di avere in mano uno screenshot a testimonianza di quel tentativo da parte di un esponente del Pd di creare una corsia preferenziale in favore di una persona a loro vicina. Carta assicura che la raccomandazione è del 22 aprile, due giorni prima del concorso, svelando che il beneficiario sarebbe il marito della segretaria di questa avvocata.

L’affondo a Zangrillo

Il sindaco di Melilli ritiene grave che il ministro, “eletto in Forza Italia”, abbia inviato gli atti in Procura prima di ricevere la relazione del Comune di Melilli, inoltre “non comprendo come è possibile che non sia stata coinvolta la Regione siciliana che è competente sugli enti locali siciliani”.

L’attacco a Bonomo ed a Nicita

Ma secondo Carta dietro c’è una manovra politica da parte del Pd. “Da quando Mario Bonomo è entrato nel Pd è iniziata una campagna contro di me: una sorta di vendetta per l’esito delle elezioni regionale del 2022 quando io e Bonomo ci presentammo nella lista del Mpa. Ed il senatore Nicita sta portando avanti questa politica, utilizzando metodi discutibili, perpetrati da persone che sventolano la bandiera del garantismo”.

Le alleanze tra Carta ed il Pd

E’ un fiume in piena il sindaco di Melilli che ricorda le alleanze con il Pd. “Abbiamo sostenuto insieme al Pd il sindaco Lo Faro a Lentini, la candidata a sindaca di Pachino, Barbara Fronterrè, inoltre ho appoggiato la candidatura al Senato di Antonio Nicita, che ha preso 1000 preferenze a Melilli”.

Il sostegno a Spada ha scatenato gli schleiniani

Secondo Carta, il Pd e Mario Bonomo hanno avviato un attacco frontale dopo la scelta di sostenere la candidatura a sindaco di Solarino di Tiziano Spada, deputato regionale del Pd, inviso al correntone della Schlein di Siracusa, a sua volta, però, spaccatosi in due sull’elezione del segretario cittadino del Pd di Siracusa.