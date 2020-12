controlli anti covid19

In piena zona rossa, si sarebbero fatti beffe dei provvedimenti disposti dal Governo nazionale per frenare il contagio da Covid19 e così avrebbero deciso di fare un giro in auto per le vie di Siracusa. A bordo della Bmw, c’erano 5 persone ed il conducente, non appena ha capito di essere finito nel mirino delle Volanti, ha premuto il piede sull’acceleratore nel tentativo di scappare.

L’inseguimento si è concluso nello spazio di qualche minuto in via Francica Nava, nel rione di Bosco Minniti, nella zona nord di Siracusa, ma il giovane che era alla guida dell’auto, Stefano Pintaldi, 29 anni, siracusano, sarebbe stato aggressivo con i poliziotti che, al termine delle verifiche, lo hanno tratto in arresto per minacce, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale ma deve anche rispondere di detenzione abusiva di arma, in quanto nella sua disponibilità aveva un coltello per il cui possesso occorre essere autorizzati.

I controlli sono scattati anche per i 4 passeggeri, tra cui due ragazze minorenni e due giovani maggiorenni, tutti quanti originari del Marocco. Nella borsetta di una 15enne, gli agenti di polizia hanno rinvenuto una modica quantità di hashish, un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Per tale ragione, la giovane è stata denunciata. Un altro dei passeggeri della Bmw un giovane marocchino di 20 anni, è stato segnalato all’autorità amministrativa per possesso di marijuana.

In una delle principali piazza dello spaccio di Siracusa, in via Italia 103, agenti delle Volanti hanno segnalato un siracusano di 30 anni, sorpreso con della cocaina, mentre un minore di 16 anni è stato denunciato perché trovato

in possesso di un coltello a serramanico mentre si trovava a passeggiare in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, nella zona nord di Siracusa, dove, nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno portato a termine una operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Ad Avola, gli agenti del Commissariato di P.S. di Avola hanno denunciato un giovane avolese di 28 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: per sfuggire al controllo, avrebbe speronato l’auto della polizia.