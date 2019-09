è accaduto a sortino, è stato raggiunto dai carabinieri

Nei giorni scorsi, alcuni cittadini di Sortino, hanno allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Augusta chiedendo di soccorrere un giovane che si trovava all’interno della propria autovettura privo di sensi.

Dopo poco sono giunti sul posto i Carabinieri della locale Stazione e un’ambulanza del servizio “118”. A seguito delle prime cure dei sanitari il giovane, B.D. 25enne operaio del posto, riprendeva coscienza ma, accorgendosi che fra i soccorritori vi erano anche i Carabinieri, dapprima rifiutava il ricovero presso struttura ospedaliera e poi, repentinamente, recuperava un involucro custodito nella sua autovettura, cercando di darsi alla fuga a piedi.

Il giovane, veniva immediatamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri, i quali dopo aver scoperto che l’involucro di cui cercava di disfarsi conteneva 7 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, suddivisa in altrettante unità, dichiaravano B.D. in arresto per le condotte tenute e la detenzione dello stupefacente al fine di spaccio.

Su indicazione del P.M. di turno presso la Procura di Siracusa il giovane veniva posto ai domiciliari presso la propria abitazione sino al rito della convalida, quando il Giudice ha disposto nei confronti del 25enne l’obbligo di firma, giornaliero presso il Comando dei Carabinieri.