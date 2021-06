il segretario regionale di articolouno

Critiche a Musumeci sulla campagna anti incendio in Sicilia

Affondo del segretario regionale di ArticoloUno

Continuano gli incendi in Sicilia, l’ultimo nella discarica di Bellolampo

“Puntualmente, con l’estate, in Sicilia sono tornati, a partire dal siracusano e in molte aree, gli incendi e le previsioni metereologiche fanno temere che il peggio deve ancora arrivare”. Lo afferma Pippo Zappulla segretario regionale di ArticoloUno che, in merito alla catena di incendi, particolarmente importanti nella zona del Siracusano, con 3 roghi in appena 48 ore, punta l’indice sul Governo regionale.

“Le promesse di Musumeci”

“Puntualmente si sente l’eco delle promesse roboanti ma sempre più vuote del presidente Musumeci che ripete, ormai da quattro anni, e ribadisce ad ogni inizio estate. Ancora una volta dobbiamo, invece, constatare – afferma Zappulla – che nulla di serio e adeguato è stato fatto”.

Forestale senza organico

Secondo il segretario regionale di ArticoloUno, “il personale del Corpo Forestale non è stato attrezzato alle esigenze, non abbiamo le squadre antincendio, non stono stati realizzati i viali tagliafuoco, non c’è traccia delle autobotti e degli altri mezzi terrestri per spegnere gli incendi, non è stata creata la struttura strategica istituzionale per

coordinare la campagna antincendio né definiti gli accordi tra tutte le forze istituzionali competenti”.

Sindacati inascoltati

“Non si è neppure pensato a lavorare ad un serio piano per la riforestazione dell’isola come avevano correttamente suggerito i sindacati utilizzando le risorse previste dal PNRR per la difesa dell’ambiente. Musumeci non pensi di cavarsela anche quest’anno con generiche frasi indignate e promesse di grandiosi interventi. Sono improrogabili – conclude Pippo Zappulla – misure concrete per fermare la progressiva distruzione del patrimonio forestale e paesaggistico siciliano e per avviare un piano di rimboschimento. Misure concrete e non mirabolanti promesse”.

Incendio a Palermo

Un incendio è divampato nella discarica di Bellolampo. Le fiamme sono partite nella zona della sesta vasca. Gli operai dell’impianto hanno cercato di circoscrivere il rogo.

Stanno intervenendo anche i vigili del fuoco. Dalla Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo, fanno sapere che i vertici dell’azienda stanno raggiungendo l’impianto per comprendere cosa sia successo.